Camila Recabarren se sometió a una cirugía en su rostro

La modelo Camila Recabarren se operó el rostro luego de sacarse unas pequeñas adiposidades ubicadas en las mejillas, más conocidas como las bolas de Bichat.

Según contó LUN, la cirugía es de fácil recuperación y busca que el torso inferior se afina y provoque que el rostro se vea más triangular y juvenil.

"No sé si un complejo, pero a pesar de ser delgada siempre he tenido la cara redonda. El peso no tiene nada que ver", señaló la panelista de "Hola Chile".

En ese sentido, dijo que con esto buscó un cambio en su imagen. "No (quería) verme tan redonda en la tele. Ése siempre ha sido mi problema. Todos los Recabarren somos cachetones, es de familia. Siempre quiero mejorar. Me debo ver bien por mi trabajo. Lamentablemente estoy en un negocio que es así", cerró.