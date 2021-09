Camilo Huerta habla de su supuesto romance con ex de Arturo Vidal

El ex chico reality y actual "El discípulo del Chef", Camilo Huerta, habló sobre el supuesto romance que mantiene con Marité Matus, la ex pareja del futbolista Arturo Vidal. "Estoy muy bien, estoy muy feliz", se limitó a decir en el programa web "La Pasión de Ganar" al ser consultado por la animadora Pamela Díaz.

"¿Estás pololeando con Marité Matus?", le consultaron al ex "Pelotón", quien agregó que "estoy muy bien, no voy a hablar de eso, estoy muy contento, no voy a hablar de eso".