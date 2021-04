Camilo Zicavo y Denise Rosenthal se casarán dentro de un año

El cantautor de la banda Moral Distraída Camilo Zicavo, conversó con Cristián de la Fuente en "Velvet al desayuno", transmitido en el live de Instagram de @revista_velvet, donde habló sobre su noviazgo con la cantante Denise Rosenthal.

Ahí contó acerca del momento que están viviendo con Denise y dio una posible fecha para su matrimonio. "Estamos contentos y enamorados, hace rato que yo venía pensando en que quería...", no alcanzó a terminar la frase cuando apareció Denise en el live y mostró emocionada su anillo de compromiso.

"Estamos proyectando de aquí a un año casarnos, porque queremos que vengan las familias, que todos estemos vacunados, etc. Nos gustaría que fuera algo muy íntimo", sostuvo el músico.

Además, desclasificó lo que le hizo creer a Denise para que ella no sospechara de la pedida de matrimonio, "ya me venía preguntando hace un rato si yo le iba a pedir matrimonio y yo le decía que no, que no era necesario, que sólo hiciéramos un acuerdo de vida en pareja. Tenía convencida a Denise de que no me quería casar".