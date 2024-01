"Carla Guatero" se suma a acusaciones en contra de Felipe Avello

Felipe Avello sumó otras acusaciones en su contra luego de que fuese criticado por Luis Pinto, a quien se le agregó "Carla Guatero".

La italiana Marcella Pedrini, que personificó a "Carla Guatero" en TV, habló sobre los dichos de Avello años atrás sobre una supuesta relación entre ambos e incluso de algunos momentos "hot" que protagonizaron juntos.

"Fue un beso y nada más, y estuvieron dos meses hablando de eso porque se metió con una gordita", dijo Pedrini a La Hora, sumándose a las acusaciones de Luis Pinto a través de un documental de Cesarito.

Asimismo, indicó que en esa ocasión "me dijo que jugáramos con la situación. Me dijo que dijera que estaba enamorada de él. Me dijo: 'Juguemos con esto' y yo lo hice".

"Me agarró pal 'hueveo' como quiso en televisión. Dijo que era para tirar la talla, pero me denigró y me dejó súper mal", expresó la ex integrante de "Morandé con Compañía".

Finalmente afirmó que intentó hablar con Avello pero "no me contestaba el teléfono. Yo le decía que por qué me dejaba sola en esto si él me dijo que dijera que estaba enamorada para reírse en el SQP".

"Nunca me he podido defender de las ordinarieces de Felipe Avello. Felipe Avello es un maricón, un poco hombre, que para hacerse el chistoso ocupa y denigra a las personas", sentenció.