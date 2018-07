Carla Jara no fue invitada al regreso de "Mekano"

El animador José Miguel Viñuela confirmó el retorno de "Mekano", luego de varios años fuera de pantalla. El exitoso programa de Mega volverá en giras en distintas ciudades del país, conservando el formato original.

El tour se realizará entre octubre y diciembre, según dijo Viñuela a La Cuarta, donde agregó que los integrantes de Axé Bahía y Porto Seguro están interesados en el proyecto, como Fabricio, Vivi, Flaviana, Thiago y Bruno.

Una de las históricas del programa no fue invitada a participar. Se trata de Carla Jara, quien dio su versión al mismo diario popular.

"Supe de la idea por una de las amigas que tengo del programa, la Lupe (Fernández) me dijo que a ella la invitaron a participar... pero a mí no me llamaron, no me han invitado a participar", dijo Jara, quien desmintió cualquier mala onda con Viñuela.

"No tengo idea del porqué no me invitaron, pero me imagino que puede ser por un tema de presupuesto, pero no es un tema que me quite el sueño", remató.