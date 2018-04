Carla Ochoa apareció en televisión tras compleja cirugía

Fue este lunes cuando Carla Ochoa estuvo invitada al matinal de Mega, "Mucho Gusto", instancia que disfrutó de gran forma tras su prolongada ausencia de la televisión.

La modelo estuvo 8 meses desaparecida de la pantalla chica, debido a una compleja cirugía que se realizó.

"El año pasado fue diferente porque viví una operación en la columna, tuve una hernia lumbar L4-L5 (parte baja de la espalda), que me complicó mucho porque era demasiado grande, llegó a ser casi invalidante, el dolor me llevó a operarme", sostuvo a LUN.

Sobre este hecho, entregó más detalles. "El 22 de marzo del año pasado me operé por primera vez, pero no quedé bien, y la otra fue a fines de abril. La primera vez me operaron mal. Quedé complicada físicamente, la verdad es que anduve un poco depre también porque uno deja de hacer todo. Cuando falla la salud, falla todo".

En ese sentido, dijo que de todo esto sacó grandes lecciones. "Quizás cuando chica sobreexigí mi cuerpo. Cuando me pasó eso valoré mucho la salud, que es lo más importante, sin salud uno no es nada. Ya estoy bien, y todo me sirvió para entender que lo principal es cuidarme y escuchar al cuerpo".