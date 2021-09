Carmen Tuitera avisa: "Ahora fue ser cantante, pero podría escribir poemas"

La influencer Carmen Tuitera está en plena promoción de su carrera musical y afirmó que "no tiene límites" y que podría llegar a otros ámbitos.

"Siempre he pensado que quiero ser grande y así me lo he propuesto, no pongo límites, ahora fue ser cantante, pero podría escribir poemas. Todas las cosas que se me presentan como una oportunidad, las tomo", dijo en un comunicado de prensa.

Asimismo, dio un mensaje para quienes la siguen: "Que tomen todas las piedras que les tiran y las transformen en oro".