Carola de Moras criticó a Daniel Alcaíno: Nunca asume

Una de las polémicas que generó las rutinas de Yerko Puchento fue con la figura de Sarita Vásquez, situación que terminó con Canal 13 pagándoles una indemnización de 9 millones de pesos.

El actor que encarna al personaje, Daniel Alcaíno aseguró a "La Mañana" que nunca participa de las acciones judiciales contra el personaje, pues esos temas los ve su estación televisiva.

"Yo recuerdo el chiste, ese día se celebraba un aniversario del 5 de octubre, y hablamos de esa época en que se nos prometió la alegría, hablamos de la época en que Sarita Vásquez se conoció con Gonzalo Cáceres en un baño de hombres", dijo.

Luego de ese despacho, la animadora Carola de Moras criticó al actor por la liviandad para tomar las cosas. "A mí me pasa que no quiere reconocer... A ver, insisto. Me cae súper bien Daniel Alcaíno, independiente que a 'Yerko Puchento' lo encuentro, no sé, quizás ya pasado de moda, pero es un personaje que sigue vendiendo y funciona. Y si funciona, todos acá que trabajamos en la televisión sabemos que funciona y quedamos con esa situación absoluta.

"Pero me pasa que nunca asume. No asume lo de Cecilia Pérez. De repente debería decir como 'si le molestó, me disculpo'. Somos humanos. Nos equivocamos. Y de repente el personaje se está burlando de gente real. Si bien Sarita no está ahora para defenderse, lo encuentro un poquitito más grave, porque es una persona que ya partió hace 7 años. Uno la respeta con distancia".

No se quedó en eso la animadora. "Encuentro que descalificar, hoy en día, ya está pasado de moda el descalificar. El otro día hablábamos de esto. La tele es muy chiquitita. Somos todos los que nos vamos topando todo el tiempo, y vamos a trabajar contigo, el otro día con el otro... Es un medio muy chiquitito para estar agarrándonos de los moños y andar tirando cosas pesadas por allí y por acá si al final nos vamos a reconciliar, en algún minuto no vamos a encontrar".