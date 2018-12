Carola de Moras: En esta televisión machista uno paga costos

Ya fuera de Chilevisión, la conductora Carola de Moras está enfocada en un proyecto personal, aunque aún tiene comentarios sobre su paso por la televisión y lo que fue su quiebre con Rafael Araneda.

La modelo afirmó que se siente aliviada tras renunciar a Chilevisión y que "el radar de las confianzas uno lo tiene atrofiado y de repente hace falta una mantención. Yo hoy veo caras y no intenciones", afirmó a revista YA.

"Me duele en el alma, hoy día, no estar haciendo lo que de verdad me encanta, que es comunicar y entretener a las personas", expresó la ex animadora del Festival de Viña.

"El precio que hay que pagar por eso no estoy dispuesta a pagarlo. Al final, en esta televisión machista uno paga costos, porque las mujeres siempre estamos más expuestas", expresó De Moras.

La animadora profundizó en el machismo presente en la pantalla chica. "Cuando manifesté que había un tema donde se habían expuesto las confianzas y donde era bueno salir a hablar, todos decían 'no, qué exagerada', 'no es necesario' y 'para qué'. Te aseguro que lo hubiese pedido un compañero y habrían dicho 'sí, todo el rato, ¿cómo lo manejamos'?", declaró.

Y agregó en la entrevista: "A mí me pasó este año y me lleva pasando años, que claramente me empezó a molestar que siempre, cuando las mujeres exigíamos nuestros derechos o pedíamos cosas, era 'uy, la mujer que está alegando, que viene a quejarse'. Y un compañero hace la misma petición y era 'tiene razón, este gallo sabe'".