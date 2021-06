Celebridades envían su apoyo a Britney Spears tras su dramático testimonio

Diversas celebridades salieron en apoyo de la cantante Britney Spears luego de que este miércoles realizara una dramática declaración acerca de la tutela que mantiene su padre sobre su vida desde hace 13 años.

La voz de "Toxic" testificó por primera vez sobre este caso e indicó que el control que tiene su progenitor es "abusivo y absurdo", además de dar detalles sobre la explotación laboral que ha sufrido en la última década y de cómo la ha afectado en su vida personal.

Tras hacerse públicas las palabras de Spears varios famosos usaron sus redes sociales para enviar sus mensajes de apoyo y sumarse a la campaña #FreeBritney, una iniciativa impulsado por los fanáticos de la "Princesa del pop" desde hace algunos años.

"Te amamos Britney, mantente fuerte", fueron las palabras de la cantante Mariah Carey, mientras que Cher cuestionó las acciones de su padre y lo acusó de tratar a su hija como una "vaca de dinero".

Por su parte, Justin Timberlake, ex pareja de Britney Spears, declaró en Twitter que "sin importar nuestro pasado, ya sea bueno o malo y sin importar hace cuánto fue... lo que está pasándole a ella es ahora, y ninguna mujer debiese ser restringida de tomar decisiones sobre su propio cuerpo".

Las actrices Rose McGowan y Sarah Jessica Parker, entre otras celebridades, también se manifestaron a favor de la cantante en sus redes sociales.

She Worked Hard,Was The Golden Goose,Made Lots Of 💰💰,Got Sick,Now She’s The CASH COW.Does anyone Who’s Making💰Off Her Being Sick,Want Her Well⁉️Someone Who Doesn’t Want Anything From Her Should Look Into Her Dr.& Her Meds. 🦆🦆🦆......Is It a Duck⁉️ https://t.co/hniE8yFrHZ

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.