"Cínica, mentirosa, doble discurso...": Daniela Aránguiz reveló la verdadera razón de su rabia contra Maite Orsini

Lejos de terminar con la polémica que involucra a Jorge Valdivia y Maite Orsini, Daniela Aránguiz se sinceró sobre la diputada lanzando fuertes descargos en su contra.

Durante el programa "Not News" de Vía X, la panelista de farándula reveló a Nicolás Larraín lo que piensa de la parlamentaria y actual pareja del padre de sus hijos: "Cínica, mentirosa, doble discurso (...) no puede hacer abuso de sus contactos no puede tener el desagrado de llamar a una autoridad para salvar a un hombre que te estai' agarrando", lanzó Aránguiz, agregando que podría decirle "la amante de mi marido" debido a que sigue casada con el exfutbolista.

La exchica Mekano además reveló sus verdaderos motivos para estar molesta con Orsini, acusándola de "mentirle a la gente".

"Tengo rabia con ella por mentirle a la gente, por ser tan cara de raja y decir en una conferencia pública que ella jamás haría esto y que estaba defendiendo a las autoridades de Carabineros, cuando hace dos años atrás dijo que Carabineros y PDI debería ser diferente y deberían reformar todo. No te puedes contradecir políticamente", recordó.

Aránguiz, que hizo pública la relación entre Valdivia y la exparticipante de "Calle 7" durante febrero, declaró también que le "importa mucho lo que un político dice y lo que hace", aplaudiendo las gestiones de Evelyn Matthei, alcadesa de Providencia, por ser "preocupada" y "no tener doble discurso".