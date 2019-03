Compadre Moncho se declaró "Presidente Encargado" de Chile tras pifias a Piñera

El actor Adriano Castillo, recordado por el personaje del "Compadre Moncho", se autoproclamó "Presidente Encargado" de Chile luego de las pifias recibidas por el Presidente Sebastián Piñera en el concierto de Paul McCartney.

"Listo, no se diga más. Esta era la señal que estaba esperando", dijo en Twitter a modo jocoso y agregó que Sir Paul McCartney no le haría eso a él.

