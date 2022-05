Courtney Love asegura que Johnny Depp la salvó de morir de una sobredosis en el pasado

La cantante estadounidense Courtney Love (57) enlistó todas las oportunidades en que el actor Johnny Depp, quien actualmente cursa un juicio por difamación cruzada con su exesposa Amber Heard, ofreció una mano a su familia durante difíciles momentos.

A través de un video publicado en la cuenta de un amigo de la expareja de Kurt Cobain, la artista además especificó que después Depp fue contantemente atento con su familia, en tiempos donde estaba lidiando con el suicidio del líder de Nirvana.

"Realmente no quiero hacer juicios públicamente. Sólo quiero decirles que Johnny me hizo una reanimación cardiopulmonar en 1995 cuando tuve una sobredosis fuera de The Viper Room", relató la vocalista de Hole sobre el hecho ocurrido en el club californiano.

Asimismo, Love también rememoró que más adelante, en cumpleaños número 13 de su hija Frances Bean Cobain, el actor que encarnó a "Jack Sparrow" le escribió una extensa carta, en circunstancias donde la familia pasaba por una compleja etapa.

"Johnny, cuando estaba en el crack y Frances tenía que sufrir con todos estos trabajadores sociales, le escribió una carta de cuatro páginas que nunca me ha mostrado", explicó Love.

En la misma línea, la cantante recordó cuando para el estreno de "Piratas del Caribe", Johnny Depp envió limusinas al colegio de Frances para que ella y sus amigos vieran "Piratas del Caribe". "Lo hizo un montón de veces. Le dio su propio asiento con su nombre", aseguró, añadiendo que Frances le dijo más de una vez que el hombre "le salvó la vida".