Cuestionan a Macarena Venegas por "extrema delgadez"

La abogada Macarena Venegas está disfrutando de una vida que incluye mucho deporte, yoga y alimentación saludable. Así se mantiene en forma.

Pero no todos están de acuerdo con su nuevo look. Cientos de seguidores cuestionaron lo que describieron como "extrema delgadez".

La figura televisiva, que sigue en el programa de Canal 13 "En su Propia Trampa", recibió duros comentarios sobre su figura.

"Estás muy flaca, te ves como enferma, cuida de no ir a los extremos!!!", advirtió uno de los tantos comentarios que aparecieron en una de sus publicaciones de Instagram, en la que la profsional aparecía con una tenida deportiva.

"Un palo pero cada uno es dueño de su cuerpo pero no te ves muy bien tan Flaca", indicó otro, "Maca estas muy flaca yo te regalaría unos kilos mios" se quejaba un tercero.

Le imploraban, de hecho: "Demasiado flaca eres muy linda No te descuides". Mientras que otros perdieron toda cordura para comentar: "Parece pastera".

Mientras, otras usuarias salieron en su defensa, destacando la pobreza de los argumentos y la actitud de cuestionar ofensivamente.

"Qué onda los comentarios chiquillas, no entiendo cual es el afán de criticar y denigrar a las personas y en especial a las mujeres,seamos más solidarias con nuestro género", postularon.

Lejos de hacerse problema, la misma Macarena Venegas salió al paso de los comentarios, fiel a sus principios.

"Gracias por lo comentarios positivos, hacer lo que a uno le gusta como yoga e ir al gimnasio, es algo que me gusta, siempre he hecho y me gusta compartir. A las personas que les moleste por sus propios y siniestros motivos o razones, lo siento. Yo vivo en amor ❤️ y paz", escribió la abogada.

Para también recalcar "Queridas mujeres: nos unimos por causas justas y relevantes como la lucha con la violencia intrafamiliar, el acoso sexual, el acoso callejero, la igualdad laboral y salarial. Porque entonces nos atacamos y criticamos entre nosotras? Mantengamos la solidaridad verdadera para alcanzar nuestros objetivos".