Daniela Castro responde a acusación de mujer que fue mordida por su perro

Una mujer denunció haber sido mordida por un perro en la casa de la influencer Daniela Castro y aseguró que la ex "MasterChef" no se ha hecho completamente responsable.

Según la versión entregada por Carolina Mujica a Chilevisión, el incidente ocurrió hace cinco meses durante una reunión de trabajo en la casa de Castro. "Ella sale al patio, no recuerdo a qué y deja la puerta abierta y en ese momento entra Charlie (el perro). En un momento voy a botar basura, me agacho y el perro de manera sorpresiva, sin ladrar o mostrarse agresivo, me ataca en el cuello", relató.

"Charlie", una de las mascotas que estaba presente en la casa de Daniela Castro en ese momento, tenía gran tamaño y pesaba cerca de 80 kilos. Según la cocinera, esto impresionó a Mujica. "Lo primero que hizo fue hacer FaceTime (videollamada), entonces llamó a la hermana y estaba muy emocionada mostrándole el perro gigante", indicó a CHV.

Tras la agresión Castro llevó a Mujica a una clínica para ser atendida: "Era un momento difícil para mi y para ella porque nos estábamos conociendo recién. No la iba a dejar sola. En ningún caso era ir a dejarla a la clínica e irme. Decidí entrar con ella y firmar el pagaré aunque no la conociera".

Esta versión fue confirmada por la afectada, aunque indicó que después de esto no supo más de la influencer. "Ella tuvo buenas intenciones, me mandó flores y regalos y de ahí no supe más de ella. No ha vivido conmigo este proceso, es muy difícil que pueda comprender lo que esto ha causado", sostuvo.

En ese sentido su familia adelantó que están estudiando acciones legales por lucro cesante y una reparación por daño moral en contra de Castro.

"Ese monto se sacó en base a los gastos médicos que ellos presentaron. Se había llegado a un monto que, quizás, no había terminado, no se había cerrado. También hay que llegar a un equilibrio que es lo que corresponde", concluyó la ex panelista de "Mucho Gusto".