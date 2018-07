Delfina Guzmán criticó a las denunciantes de Abreu y López

La actriz Delfina Guzmán fue invitada a "Mentiras Verdaderas" de La Red, donde se manifestó sobre los casos de acoso sexual denunciados contra Herval Abreu y Nicolás López.

En la entrevista, la emblemática artista de 90 años no se guardó nada contra las denunciantes ni el movimiento feminista.

"Los dos personajes que me nombraste no los vi jamás en mi vida (Abreu y López). Si a mí me hubiera convidado un pelotudo de estos a un casting en la noche tendría que haber estado enferma de estúpida para no darme cuenta que es lo que quiere hacer", dijo.

"Lo primero que tiene que hacer es decirme 'Mira, Delfinita de mi alma, me quiero acostar contigo' y yo se lo agradecería profundamente para decirle 'fíjate que no, mi amor. Al menos no hoy día'", agregó.

"Juré por todos los ángeles del mundo que no me iba a tirar en contra del movimiento (feminista) de estas pajaritas porque estas niñitas están tan enojadas y tan bonitas que son… ¿Qué les importa que les agarren una pechuga? ¿Es tanto el problema?", manifestó.

