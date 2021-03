Demi Lovato revela abuso sexual que sufrió en su época de Disney

En su reciente documental, la cantante Demi Lovato contó por primera vez de forma pública que fue abusada sexualmente cuando era adolescente.

Lovato hizo la impactante revelación en su nuevo documental, "Dancing with the Devil", que esta semana se estrenó en el festival SXSW.

"Perdí mi virginidad en una violación", dijo la cantante en la película, de la que se infiere que el hecho ocurrió cuando tenía 15 años de edad, en plena época de estrella de Disney Channel en "Camp Rock" y "Sonny With a Chance".

"Le dije 'oye, esto no va más lejos, soy virgen y no quiero perderlo de esta manera'. Y eso no fue así, les importaba, lo hicieron de todos modos. Y lo internalicé y me dije a mí mismo que era mi culpa porque todavía estaba en la habitación con él", cuenta la cantante

Lovato también dice que llamó a la persona un mes después de la presunta violación y "traté de arreglar las cosas teniendo el control y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor".

El documental está enfocado en la sobredosis que Lovato sufrió en 2018, que la llevó incluso a sufrir un infarto y tres derrames cerebrales.