Dwayne Johnson se retracta de su apoyo a Joe Rogan en polémica con Spotify

El actor Dwayne Johnson se retractó del apoyo que expresó al podcaster Joe Rogan, luego de que Spotify eliminara una serie de episodios de su popular podcast por incluir insultos racistas.

La semana pasada, tras una polémica que terminó con Neil Young retirando su discografía de la plataforma por la postura anti vacuna de Rogan, Johnson le envió su apoyo al comentarista deportivo y le dijo en Instagram: "Has hecho grandes cosas aquí, hermano. Lo articulaste a la perfección".

Sin embargo el ex luchador cambió su postura luego de que se divulgara una serie de videos de Joe Rogan diciendo la palabra "nigger", considerado un insulto racista en Estados Unidos.

Dear @donwinslow

Thank you so much for this

I hear you as well as everyone here 100%

I was not aware of his N word use prior to my comments, but now I've become educated to his complete narrative.

Learning moment for me.



Mahalo, brother and have a great & productive weekend.

DJ https://t.co/3mBf85wRoe