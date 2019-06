Edmundo Varas protagonizó choque en su auto y lo compartió en redes

El ex chico reality Edmundo Varas protagonizó un accidente en su auto y compartió el registro con sus seguidores en su cuenta de Insagram. En las imágenes se ve cómo el tuvo que hacer el quite a un auto que se le atravesó.

"Las cosas suceden en cosa de segundos. Esta vez no fue mi culpa y no estaba rodeado de prensa y menos de un contingente policial, como me sucedió en algún momento de mi vida", escribió en Instagram.

"Fue grave lo qué pasó en el accidente automovilístico en donde producto de una irresponsabilidad de una persona que se pasó un disco Pare, puse en riesgo mi vida y la de terceros. Gracias a dios puedo decir que estamos todos bien", agregó.

Posteriormente, Varas agradeció el apoyo y el cariño recibido.

"Quiero dar las gracias a la gente que se preocupó por mí, agradecer por los lindos comentarios. Soy un hombre de fe y gracias a Dios son cosas materiales, no hay nada que lamentar. Yo estoy en buenas condiciones y quiero seguir con mis metas", contó.

