El ataque por redes que desarmó a Adriana Barrientos

La modelo e ingeniera Adriana Barrientos es muy activa en su cuenta de Instagram, donde comparte sus fotos, imágenes con su perro y su pasión por la nieve. Siempre en un tono positivo.

Por eso sorprendió una imagen que compartió en sus historias, con un emoji mala onda con que la ex miss Chile Camila Recabarren le respondió una de sus fotos. La cara de asco no le cayó bien a la "Leona".

"Yo con Camila no tenía ninguna mala onda y la verdad que me dolió harto ver lo que puso sobre mi trabajo, más aún cuando estoy pasando por un momento súper difícil. Estoy con una tremenda depresión producto de mi tumor y del término de mi relación me quede solita y enferma", dijo Barrientos a Cooperativa.

"Entonces ver que después del esfuerzo que hice yo de darme ánimo y de mi amigo fotografo Pepe Style que trata de sacarme adelante fue súper fuerte para mi. Ando súper sensible en este momento levantarme y acostarme llorando es algo que nunca me había pasado", agregó.

"Se me ocurre mirar su teléfono (el de Pepe) y veo que Camila pone cara de asco en la foto que Pepe me había tomado. Me sentí súper mal, me afectó más por mi condición depresiva en la que estoy", remató Barrientos, quien dijo que "no estoy preparada para los ataques, para esos juegos mediáticos que antes hacíamos".