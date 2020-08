El caso judicial de Britney Spears para que su papá ya no sea su tutor legal

Britney Spears se encuentra envuelta en un caso judicial luego que decidiera que su papá ya no sea su tutor legal y que tampoco siga administrando su fortuna.

Según informa TMZ, ella desea que Jodi Montgomery se haga cargo de manera permante de todos estos temas. Ella en la actualidad es la tutora temporal.

Desde el portal sostienen que la cantante se opone fuertemente a que su padre siga administrando todo su patrimonio, algo que viene realizando desde 2008.

Este lío judicial viene luego que Jamie Spears buscara retomar la tarea de tutor legal luego de ausentarse tras un grave problema de salud y de tener un enfrentamiento con su nieto Sean Preston.

Además, Britney no estaría deseosa de seguir con su residencia en la ciudad de Las Vegas.

"Ahora estamos en un punto en el que la tutela debe cambiarse sustancialmente para reflejar los cambios importantes en su estilo de vida actual y sus deseos declarados... (Ella no tiene) deseos de actuar en este momento", señaló el abogado.

En redes sociales se ha creado todo un movimiento de nombre #FreeBritney para apoyar a la intérprete de "Toxic".