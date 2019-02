El desgarrador mensaje de la polola de "Cangri" tras su muerte

Araceli Díaz, la polola de Sebastián "Cangri" Leiva, compartió un emotivo y extenso mensaje al ex chico reality, quien fue hallado muerto en Bolivia.

Casi un día después que confirmaran su fallecimiento, Araceli dedicó palabras a Sebastián recordando su calidad humana y criticando los prejuicios de su imagen.

"Teníamos un millón de planes... en mi vientre traigo conmigo, algo que es tan mio como tuyo, una cosita que fue producto de este hermoso amor", dijo sobre su embarazo, por el que la semana pasada celebrarían el "baby shower".

"Sé cuánto anhelabas la llegada de tu chiquitita, sé cuánto la amaste todo este tiempo. Voy a salir adelante te lo juro, por ella, por ti, y le voy a decir hasta el ultimo día de su vida el padre maravilloso que tuvo. Te amo y te amaré hasta el último día de mi vida", expresó Araceli.

En su carta escribió: "No sé cómo estoy de pie, no sé cómo escribo, quizás porque no escriben mis manos, sino mi corazón que se quiere desahogar y decirte tantas cosas lindas. Quisiera decírtelas en persona, pero al menos me conformo con que te las dije una y otra vez".

Araceli lo describió como "un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, un buen pololo y no un buen, sino el mejor. Leal, humilde, sincero, bondadoso, amable y un sin fin de características más, que quizás muchos tienen, pero que en ti desbordaban".

"A pesar de todo los prejuicios, de la imagen errónea que pueden tener muchos de ti, nadie te conoce como tus cercanos", agregó.

La publicación en Instagram rápidamente se llenó de comentarios positivos: "Agradezco cada segundo vivido contigo (...) Me trataste como una princesa, llenaste mis días de felicidad, te preocupaste mas de mi vida que yo misma, velabas por mi seguridad las 24 horas de día, te desvivías por hacerme feliz, por hacerme sentir especial, por demostrarme cuánto me amabas.", escribió.