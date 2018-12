El logro de Leo Méndez Jr. en Suecia: se recibió de makeup artist

Un gran paso dio en su vida Leo Méndez Jr luego de contar que se recibió como makeup artist en Suecia.

El joven estudió en la aclamada academia de Linda Mehren y en conversación con LUN explicó sus motivaciones. "Desde que empecé en el mundo de la televisión me interesó más el maquillaje. Tomé la decisión de inscribirme en un curso después de haber sido motivado seguidas veces por mi padre y mi hermana Eva. Especialmente por mi padre ya que confío mucho en él".

"Ha sido largo ya que he pasado por mucho desde que volví a Suecia, a nivel personal ha sido súper difícil para mí todo. No ha sido como acostumbraba a ser mi vida, una vida de colores. El saber ya por dónde puedo empezar y descrubir y sentir qué es lo que realmente me apasiona fue realmente un cierre completo. Ahora sé todo sobre mí, tengo un plan de vida más concreto", señaló.

Días atrás, en su cuenta de Instagram, publicó un video mostrando parte de su talento.