El profundo dolor de Nelson Mauri: perdió su cuenta de Instagram

El bailarín Nelson Mauri hizo un llamado a sus seguidores para poder recuperar su cuenta de Instagram tras ser suspendida semanas atrás.

"No sé que hacer, siento que mi cuenta está en el limbo. No aparece, no la encuentro. Me dicen que el nombre de usuario está suspendido", dijo el ex "Rojo".

Nelson Mauri afirmó que su cuenta fue suspendida tras ser reportada por imágenes que subió de un cumpleaños al que asistió. "He cometido errores, la cagué, no debería haber ido al cumpleaños de la Ignacia Michelson. Usé un outfit un poquito provocador o fuera de la común, me puse una faldita en la fiesta de las conejitas Playboy y yo quería participar en la fiesta", dijo.

El bailarín expresó que al ser reportada, "me afectó mi tienda, me afectó mi cuenta, hoy día no tengo mi cuenta personal y es mi trabajo".