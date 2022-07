En medio de polémica con Kanye West: Kid Cudi abandonó concierto tras ser agredido a botellazos

Cuando el rapero Kid Cudi sustituyó a su colega y enemigo Kanye West en el Rolling Loud de Miami durante la noche del viernes, nunca esperó que iba a ser recibido de manera tan poco amigable por el público.

Mientras Cudi interpretaba su cuarta canción de la noche, "REVOFEV, fue sorprendido por por un botellazo arrojado directamente a su cara, acción que desató la furia del intérprete de "Pursuit of Happiness".

"Yo, me voy a ir de este escenario si todos lanzan una puta cosa más aquí arriba, me voy a ir, me voy a ir ahora mismo", advirtió. "Tiren una puta cosa más en este escenario y me iré, no voy a tocar.

Pero casi inmediatamente, una botella le fue arrojada al rapero, quien sin dar más explicaciones, se largó en medio del set. Anteriormente, reprochó a su examigo West por tener una amistad con Pete Davidson, actual pareja de su ex esposa y madre de sus hijos.

Con respecto al altercado, el festival emitió el siguiente comunicado: "Rolling Loud es una familia. Nuestros fans, los artistas y todos los involucrados deben cuidarse mutuamente. Compartan el amor y sed respetuosos con todos. Te queremos, Cudi. Por favor, cuídense entre ustedes y tengamos un increíble día 2", señaló.