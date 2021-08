Es oficial: Kylie Jenner está embarazada de su segundo hijo con Travis Scott

La socialité estadounidense Kylie Jenner se encontría esperando un nuevo retoño, tres años después de dar a luz a su hija Stormi, producto de su relación con el rapero Travis Scott.

Según relató una fuente directa al portal de espectáculos TMZ, Kylie se encuentra en etapas "muy tempranas" de embarazo y aún no se conoce el género.

Jenner ya había afirmado los últimos años que no quería que Stormi fuera hija única, sin embargo, relató el año pasado a The Haarper's Bazaar que no tenía planes por el momento, a pesar de sentirse presionada por sus amigos.

Mientras se encontraba esperando a su primera hija, la millonaria empresaria lo mantuvo en secreto.

Recientemente, el progenitor de Kylie, Caitlyn Jenner, pareció haber dado a conocer esta noticia al afirmar que se acababa de enterar que tendría un nuevo nieto. Sin embargo, se estaría refiriendo a su hijo Burt, quien junto a su esposa Valery se encuentra esperando a su tercer hijo.