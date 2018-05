Eva Gómez contó que lleva 10 meses sin trabajo

No lo está pasando bien Eva Gómez en materia laboral desde que fue desvinculada de Chilevisión a mediados del 2017.

La española contó que lleva 10 meses sin trabajo. "Han sido meses duros, de mucha incertidumbre y muchos cuestionamientos, pero sobre todo de mucho aprendizaje".

La ex animadora del Festival de Viña del Mar habló con "Intrusos" sobre este momento. "Es un agradecimiento lleno de cariño para los que siempre están y adoro, es importante recordar y agradecer a los que uno quiere".

No obstante, en conversación con La Cuarta adelantó que grabó un piloto para un canal. "Una productora me acercó un proyecto que me pareció muy interesante y me dijo que se lo presentaría al Canal 13, donde pidieron un piloto que ahora grabaremos en la Cuarta Región. No puedo detallar mucho, pero iría en la franja cultural del canal y es un formato que no se ha visto en nuestra televisión. Sólo puedo deslizar que tiene turismo, costumbres locales cruzadas con influencias de afuera".