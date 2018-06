Eva Gómez se sinceró: "Me he hecho mucho daño"

Invitada al programa de TVN, "Llegó tu Hora", Eva Gómez se sinceró lo más posible hablando de varios temas en particular.

Uno de ellos fue sobre dos tipos de cáncer que le afectaron. "Si bien creo que uno somatiza, no creo que los cáncer sean para aprender algo", partió señalando.

En ese sentido, fue clara. "Yo somatizo todo, soy apasionada y muy sentida, las cosas me afectan mucho".

"Efectivamente me he lastimado y me he he hecho daño por no escucharme, por no respetarme, por no ponerme límites y poner límites afuera. Me he tratado como un animal de carga, como que no me importo", subrayó.

Para eso, dijo cuál ha sido una receta para sanarse. "Escucharme y quererme, estoy trabajando en eso. Debo saber poner mis límites. Me ha costado mucho".

También se refirió a su paso por el Festival de Viña del Mar, certamen que condujo durante tres ediciones. "Me dolió mucho la crítica que era fea, chica, tonta o la señora de. Siempre fue un ataque hacia tu persona que algo constructivo".

"Me han echo mucho la cama, tengo muchos defectos, soy un soldado y de una lealtad que atenta en contra de mí. Soy super cariñosa, me duele mucho las cosas que me hacen", agregó.

Finalmente dijo que en los medios de comunicación no se promueve lo bueno. "Se promueve la miseria y la bajeza, siempre lo malo".