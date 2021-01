Preocupación causó en sus seguidores el ex chico reality de "Amor a Prueba", Pedro Astorga, al mostrar una caída en kayak que le causó un corte en la nariz. "Una herida de guerra, confié mucho y me pegué en la cara con el kayak y se me rompió un poquito", contó a sus seguidores luego de mostrar el video de la temible caída.

LEER ARTICULO COMPLETO