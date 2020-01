Ex yerno de Whitney Houston murió de una sobredosis

Nick Gordon, el ex yerno de la cantante Whitney Houston, falleció durante estas fiestas de año nuevo debido a una sobredosis provocada por el consumo de drogas.

Según señalan medios estadounidenses, el hombre de 30 años experimentó el mismo destino que la voz de "I will always love you", quien falleció en 2012 en similares circunstancias.

La misma causa de muerte tuvo Bobbi Kristina Brown, hija de Houston y novia de Gordon, en 2012 cuando fue encontrada en el baño de su casa.

Hace algunos años la justicia determinó que Nick Gordon tenía responsabilidad en el fallecimiento de Brown, obligándolo a pagar una indemnización de US$36 millones a la familia de la víctima.

Recientemente Gordon había sido acusado de violencia física por su novia Laura Leal.