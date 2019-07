Familia de Cameron Boyce anuncia fundación de caridad en su honor

La familia del fallecido actor Cameron Boyce ha lanzado una fundación de caridad para honrar al actor después de su muerte repentina a la edad de 20 años a principios de julio.

La Fundación Cameron Boyce tendrá el objetivo de proporcionar a los jóvenes "medios artísticos y creativos como alternativas a la violencia y la negatividad, y utiliza recursos y filantropía para un cambio positivo en el mundo".

"No hablemos de esto, ¡seamos esto!", escribió el padre de Cameron, Victor Boyce, ensu cuenta de Twitter para anunciar la fundación. "Hagamos el bien como Cameron lo haría. ¡Mantengamos vivo su legado!", agregó.

Boyce murió repentinamente el pasado 6 de julio después de sufrir una convulsión mientras dormía debido a la epilepsia.

The Cameron Boyce Foundation. Retweet retweet retweet!!!!!! ❤️🙏🏾

Let’s not talk about it, let’s BE about it! Let’s do good as Cameron would. Let’s keep his legacy alive! https://t.co/LY0fAv3lqv