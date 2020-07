Felipe Braun no quiere hacer teleseries "nunca más"

Desde marzo del año pasado, Felipe Braun se fue con su familia a vivir a Puerto Varas, donde pasa la cuarentena junto a sus hijos.

En conversación con "Velvet al Desayuno", el programa de Angélica Castro en Instagram, habló de su nueva vida y como esta se aleja de las teleseries.

"Yo las teleseries las adoro, es el regalo que me dio la vida para estar con mis amigos tanto rato, le tengo cariño a la forma, pero las teleseries son una etapa cerrada en mi vida, no quiero volver hacer nunca más teleseries, hay otras cosas que hacer, me interesa otro formato, me interesa la ficción desde otro lado, no es que encuentre que es una porquería, al revés, las veo y me encantan...", reflexionó.

Sobre este punto, contó más detalles. "Me tocó vivir los momentos más gloriosos de la televisión y los más malos también. La televisión evidentemente cambió, yo no veo casi televisión abierta, la televisión no supo adaptarse y los ejecutivos no han podido encontrar el cambio que se necesitaba. Por un lado, es terrible porque mucha gente se queda sin trabajo, pero pueden tener un cupo en otras plataformas.