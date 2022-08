Fernanda Urrejola anunció que se casará con su polola Francisca Alegría

Durante su participación en el programa "Taxi Driver" de Chv Noticias, la actriz chilena Fernanda Urrejola comentó sobre su regreso al país tras haber estado seis años en Estados Unidos, y reveló que se casará con su polola, Francisca Alegría.

Mientras recorría las calles de Santiago junto al periodista Humberto Sichel, la actriz contó las diversas experiencias que vivió durante su estadía en el país norteamericano, y tras ser consultada sobre sus próximos proyectos personales, aseguró que con su pareja decidieron dar el próximo paso en la relación: "Ya no somos pololas, sino prometidas".

"Nos vamos a casar, sobre todo ahora que es legal en Chile", comentó Urrejola mientras mostraba sonriente su anillo de compromiso.

Sin embargo, la actriz confesó haberse sentido incómoda y estereotipada cuando hizo pública su relación, debido a las diversas reacciones que recibió de familiares y amigos cercanos.

"Fue muy lindo porque yo me enamoré de la Fran y no me lo cuestioné, me enamoré no más. Y claro, me molestó porque mucha gente me preguntó '¿y qué eres ahora?' y fue cómo... ¿what?, soy la misma persona'", comentó la actriz que calificó la pregunta como violenta.