Flavia Fucenecco lleva dos años pololeando con Karim Butte

A pesar que han ido juntos a diversos eventos sociales, siempre han preferido mantener la relación en secreto, así al menos lo explicó la modelo Flavia Fucenecco.

En conversación con LUN, la argentina que se hizo conocida en el programa "Toc Show" contó que lleva dos años de relación con el conductor de "Chilevisión Noticias", Karim Butte.

"Hemos decidido mantenerlo bajo perfil para cuidar la relación. Nunca he expuesto demasiado mis relaciones. La relación con Pablo (Herrera, cantante), por ejemplo, partió en un reality, entonces era inevitable que no tuviese una exposición máxima. Pero después estuve tres años más con él y nadie supo nada... Con Karim estamos bien, felices", contó.