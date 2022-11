"Fui abusada sexual, psicológica y físicamente": Karen Bejarano reveló dura etapa de su infancia

Durante su participación en el programa "Buenas Noches a Todos", Karen Bejarano reveló que fue víctima de abuso sexual y psicológico en un periodo de su infancia, el cual se prolongó desde los 9 hasta los 14 años.

En conversación con Eduardo Fuentes, la cantante recordó que en 2021 comenzó a escuchar "vocecitas en mi cabeza, diciéndome no está todo bien", las cuales derivaron en una crisis de pánico en la que "comencé a vomitar información, porque todo lo que me había pasado cuando era chica empezó a salir de mí. Durante mucho tiempo me dijeron que yo me tenía que quedar callada".

"Yo fui abusada sexualmente, psicológicamente y físicamente. Cuando yo quería olvidar esa situación y tratar de hacer que en mi vida todo era perfecto, yo empecé a sentir que mi marido no tenía idea de quién era yo, que mi hijo no tenía idea de quién era yo, y que yo no tenía idea de quién era; entonces me vino esta crisis", contó Bejarano.

La influencer explicó que en esa oportunidad fue trasladada a urgencias, donde debió quedar internada producto del ataque de histeria que estaba experimentando. Pese a que inicialmente fue un proceso complicado para ella, la ex chica Mekano aseguró que con el tiempo le fue más fácil adaptarse al lugar.

"Me di cuenta que hablar es sanador. Sigo con terapia, sigo con mi psiquiatra y con psicólogo porque es algo que de verdad yo tengo que trabajar a diario, ya sea el tema de la inseguridad, el amor propio, el conectar con el presente, dejar de vivir del pasado, entender que hay gente que no entendió lo que me sucedió", concluyó Bejarano.

Violencia contra las mujeres

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

Fono Familia de Carabineros: 149.

Policía de Investigaciones: 134.

Fono Denuncia Segura: 600 400 0101.

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000.