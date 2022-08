Gissella Gallardo habló de su "dura" separación de Mauricio Pinilla

Tras dos décadas de relación y tres hijos, Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla se separaron a inicios de este 2022, momento que encontró a la periodista en un complejo momento familiar.

"La verdad es que fue rudo. Aún no me siento cien por ciento bien todos los días, por el tema de mi papito, pero uno tiene que seguir, sobre todo por mis niños", reconoció a LUN, a raíz del quiebre de pareja y el diagnóstico de cáncer que recibió su padre.

La periodista también asumió que ahora soltera "he recuperado el tiempo con amigas, trato de ir al gimnasio; volví a ser dueña de mis tiempos".

"Estoy en paz conmigo. Acepté que las cosas no funcionaron y eso, de alguna forma, te deja en armonía contigo. Hoy sólo quiero tranquilidad y enfocarme en las cosas más importantes de mi vida. Lo más duro fue vivir la separación", agregó.

Sin embargo, la separación no impidió que Gallardo y Pinilla sigan unidos -no sólo por sus hijos- sino que también por proyectos comerciales, como uno del que "no puedo adelantar nada todavía", pero que esperan concretar en el corto plazo.