Gonzalo Feito estará a cargo de un canal feminista

"Un canal 100% feminista" es el eslogan con el que Gonzalo Feito se adjudicó por parte del CNTV una concesión de transmisión digital.

El ex "CQC" tendrá por 25 años este proyecto junto a su productora Ratz, donde promete trabajarán puras mujeres. "Es un matriarcado total. En la propuesta programática que hice, se propusieron 8 horas de transmisión en la primera etapa, programas franjeados de dos horas cada uno, desde agenda económica, todos conducidos por mujeres y liderados por mujeres desde detrás de cámara", señaló a La Cuarta.

Para el periodista, el proyecto nace por lo que vive diariamente en su productora. "Trabajo con una periodista de género, entonces el feminismo lo tengo instalado en la oficina hace rato, todo el día nos dice que hay que tener un ambiente sororo. He aprendido mucho. Soy un bendecido, es un lindo desafío. Me parece que es tremendamente importante instalar a la mujer al mismo nivel del hombre, con todos los beneficios y que no hayan más segregaciones de este tipo".

Otro punto que abordó, fue decir que la idea la presentaron al CNTV en el 2017, "antes de toda esta efervescencia femenina. "Nosotros con mi equipo ya estamos pensando en esto, no nos colgamos del movimiento para nada".

Finalmente dijo que se encuentran trabajando en el nombre del canal, el logo y la definición editorial.