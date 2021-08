¿Habrán regresado?: Kanye West se “casó” nuevamente con Kim Kardashian para promocionar su próximo álbum

El rapero estadounidense, Kanye West, protagonizó nuevamente una controvertida listening party, celebrada en su ciudad natal de Chicago y que corresponde a su próximo disco a estrenar, "Donda", que terminó con él retirandose de la mano del lugar junto a su exesposa, Kim Kardashian.

En esta oportunidad, el millonario artista –quien legalmente cambiará su nombre a Ye– ha demostrado nuevamente que puede hacer lo que quiere: recreó su matrimonio de 2014 invitando a su exesposa al escenario, tan solo meses después de su divorcio.

Los focos iluminaron a Kim Kardashian West, quien caminó hacia él con un vestido Balenciaga y un velo que cubría todo su rostro. En el caso de Ye, su emoción fue evidente y no pudo contener su sonrisa al son de su tema "No Child Left Behind".

Y no solo eso, ya que ambos fueron vistos de la mano saliendo del evento. A pesar de estar divorciados, Kardashian West ha aparecido –junto a sus hijos– en todos los shows que ha protagonizado su ex.

Fuentes han asegurado que no cambiará su segundo apellido, pues corresponde también al de todos los hijos que tienen en común. Todas estas pistas han levantado sospechas sobre un posible reencuentro.

La presentación fue llevada a cabo en Soldier Field, frente a una réplica en tamaño real de su propia casa de la infancia. El nombre de su décimo y próximo álbum fue titulado en honor a "Donda", la fallecida madre de West.

Se trata de la tercera fiesta promocional del ansiado disco, el que ha mantenido a sus fans expectantes y los han hecho preguntarse si eventualmente verá la luz alguna vez.

Los polémicos colegas y amigos de Kanye West también fueron invitados a participar: el cantante Marilyn Manson –quien ha sido acusado repetidas veces de abuso y acoso sexual– y Da Baby, el que fue duramente criticado por sus dichos homofóbicos durante un concierto.