"Hardcorito" vive difícil momento sin empleo: "Es mi realidad y la de millones"

Cristian Jara, más recordado como "Hardcorito" del programa "Yingo", contó que lo ha pasado mal en la crisis sanitaria, pues está sin empleo pero tiene que trabajar igual, para pagar la pensión de su hija.

"Puede sonar fuerte, pero esta es la realidad: ¿Salgo de mi casa para darle de comer a mi hija, me quedo en la casa o me (expongo) a enfermarme?", dijo entrevistado por "Hola Chile".

En los últimos días, la ex figura televisiva se ha dedicado a hacer y vender pizzas y empanadas: "He tenido que salir igual, porque debo juntar ese dinero, no puedo fallarle a mi hija, tiene que comer", explicó.

"Es mi realidad y la de millones que no tienen la tuición y tienen que pagar pensión", señaló "Hardcorito".