Héctor Noguera fue intervenido del corazón: "Está estupendo"

Un cansancio físico al subir las escaleras fue lo que preocupó a Héctor Noguera, quien fue al médico y terminó siendo intervenido al corazón por una estenosis aórtica.

"Es una estrechez en la aorta, entonces se pone una válvula para que eso se dilate y el flujo de sangre sea más expedito", explicó el actor de 82 años en LUN.

Antes de la intervención, el actor explicó si se encontraba nervioso. "Un poco, alguna preocupación tengo porque mal que mal es una operación, pero me pongo más nervioso cuando tengo que actuar. Como tengo tanto trabajo no tengo mucho tiempo para asustarme la verdad. Por suerte la energía no me ha fallado".

La operación, según contó Amparo Noguera al matutino, resultó un éxito. "Está estupendo, súper bien. Consciente, conversando y molesto porque quería irse el jueves a la casa pero le darán alta el viernes".

El actor viene de terminar de grabar su rol en la teleserie "Juegos de Poder", mientras sigue con sus funciones como director artístico del Teatro Camino, decano de la facultad de Artes de la Universidad Mayor, además de dirigir dos obras teatrales.