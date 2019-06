Ignacio Román se defendió tras criticar a la ganadora de "MasterChef"

Los dichos de Ignacio Román contra la ganadora de "MasterChef", Camila Ruiz, no pasaron para nada desapercibido, en especial entre algunos que criticaron al participante de la primera temporada.

"Dejé la embarrada", dijo el cocinero en conversación con La Cuarta, luego de decir que la joven profesora no sabía pelar una palta. "Picado" o "resentido" fueron algunos de los comentarios que recibió.

"Sí, dejé la embarrada con el twitter, pero es lo que pensaba más de medio Chile... Y sobre lo de resentido, jamás he sido resentido, jamás he sentido envidia. Fue una opinión y que tampoco fue relacionada a un sexo femenino ni masculino, lo hablé gastronómicamente", se defendió.

Consultado sobre si se arrepiente de haber escrito eso, fue claro. "No, digo lo que pienso. El chileno común tiene miedo de decir lo que piensa, pero yo no, por eso a veces caigo mal en muchas partes, creen que tengo el ego alto, que soy soberbio, pero es mi forma de ser. Algunos me han preguntado si borraré el tuit, y no, lo enfrento nomás".

Además de los insultos, también lo molestaron con su parálisis. "Yo jamás he tratado con un garabato a alguien y mucha gente me agrede verbalmente con garabatos demasiado fuertes. Mi ganadora era Kashka. También Jeffry era mi favorito. Justo estaba viendo la final y me mandaron millones de fotos, y me dio una lástima esa pobre palta, cómo la estaba destruyendo. Pero lo puse de una manera simpática, quizás en ese momento a ella se la comió el nervio nomás".