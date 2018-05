Jocelyn Medina defiende el piropo: Es un cumplido que hace sentir bien

Fue el siguiente mensaje lo cual puso a Jocelyn Medina en medio del debate. "En mi Instagram están permitidos todos los piropos, jamás denunciaré a nadie por acoso, simplemente los comentarios desubicados serán eliminados y bloqueados. #Quevuelvanlospiropos", señaló.

Estos dichos de la actual empresaria y ex chica "Yingo" generaron un intenso debate en su red social, con algunos que celebraron sus palabras y otros, en especial mujeres, que la tildaron de machista y de avalar el acoso.

"Para mí el piropo es un cumplido que hace sentir bien a la otra persona, palabras lindas que te sacan una sonrisa, que son bonitos de escuchar. A mí me gustan. Ahora, si te dicen una palabra grosera en la calle que te hace sentir incómoda, eso no es piropo, eso es simplemente una falta de respeto", explicó a LUN.

Al ser consultada sobre por qué alguien se siente con el derecho de decir algo a una persona desconocida, explicó. "No sé si hay una respuesta específica para eso, pero yo podría contestar por qué no. Me pongo en la situación de que vea por ejemplo a un chico guapo en algún lugar, y que le diga ponte tú "qué lindos ojos tienes" o "me llamó la atención tu facha". Le estoy tirando un cumplido... ¿por qué va a ser mal visto eso?, ¿por qué va a ser acoso?".

"Siento que en el aire queda la idea de que piropo y acoso con sinónimos y no es así. Yo he tenido hartas experiencias de acoso, cosas fuertes, pero uno tiene que hacer diferencias. Que te digan algo sin mala intención en la calle, en buena onda, no me parece acoso para nada. Creo que no se pueden meter a todos los tipos en un mismo saco por culpa de algunos enfermos en la calle, en el trabajo o en las redes sociales", sostuvo.