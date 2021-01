Jordan Peele ya no quiere actuar: "Creo que tengo suficiente"

Jordan Peele se hizo conocido como actor gracias a "Key & Peele" y apariciones en diversas cintas, sin embargo, fue su labor como guionista y director la que le trajo mayores réditos.

Películas como "Get Out" y "Us" son ejemplo de aquello, con la industria queriendo sus servicios en esos ambitos antes que en lo actoral.

En conversación con THR, dijo que le gusta ver sus cintas, pero las que dirige. "Me gusta ver mis películas. Puedo ver las películas que dirijo pero verme actuar es como... un mal tipo de onanismo. Es masturbación que no disfrutas. Siento que tengo mucho por hacer mucho y es una gran sensación. Cuando pienso en esos grandes momentos en los que estás disfrutando de algo, era gracioso. Pero ahora, cuando pienso en todo eso, creo que tengo suficiente", dijo.

"Siempre trato de encontrar formas de mantener mi ego bajo control porque cuando eso se cuela allí, es una mierda, casi siempre. Me someto a esta idea de que la película, la historia es importante. Soy menos importante. Me libera para ser competente. No se trata de mí y solo tengo que pensar en eso", complementó.