Jorge Baradit: Reconozco que he cometido errores, me equivoqué

El sábado se lanzó la Tercera Feria del Libro en Vicuña dedicada a la Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.

La jornada inaugural contó con la presencia de Jorge Baradit, autor de "La Historia Secreta de Chile". En su paso por la Región de Coquimbo, comentó el pulso del movimiento feminista y a su búsqueda por resignificar la historia del país.

Baradit destacó el espíritu transgresor de Gabriela Mistral mientras se refería al movimiento feminista y salió al paso de la polémica por sus dichos machistas que luego borró de su cuenta de Twitter, reconociendo que cometió errores.

"Reconozco que he cometido errores. Uno se equivoca con los años, a mí me pasaron una cuenta vieja y con razón. Sí, me equivoqué", señaló el historiador.

En cuanto al movimiento feminista, indicó que "es imprescindible la colaboración masculina para el avance de este proceso de igualdad que necesitamos concretar con urgencia. Porque ésta es una deuda de miles de años".

"Es el Estado el que dice qué se enseña y qué no"

Para Baradit, el cambio en el acceso a la verdadera historia nacional, tiene un origen que no está en los historiadores porque ellos están en la academia sabiéndolo todo pero no teniendo los vehículos de acceso a la gente común.

"Los profesores tampoco tienen responsabilidad porque tiene que hacer lo que les dice el Estado y en los programas educacionales que entrega el Ministerio. Es el Estado el que dice qué se enseña y qué no. La verdad es que la historia que nos enseñan es una historia en que se profundiza poco", dijo

Actividades Feria del Libro de Vicuña

Lunes 16: Katherine Muñoz, Paola Córdova y Alejandra Araya participarán del conversatorio: Lucila Gabriela, Cartografía emotiva de una gran migrante. El evento comenzará a 18:00 horas.

Martes 17: María José Cumplido presentará el libro "Chilenas", a las 18:00 horas.

Miércoles 18: Soledad Fariña hará una presentación literaria, a las 18:00 horas.

Jueves 19: Pedro Cayuqueo, presentará el libro "Historia Secreta Mapuche". El evento comenzará a las 18:00 horas.

Viernes 20: Roberto Bravo hará la presentación del libro "La Música como puente entre el cielo y la tierra". La cita es a las 18:00 horas.

Sábado 21: José Maza realizará la presentación del libro "Somos polvo de estrellas". Elevento comenzará a las 18:00 horas