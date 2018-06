Juan Pablo Queraltó confesó humillante maltrato en jardín infantil

Juan Pablo Queraltó confesó que sufrió un humillante episodio de maltrato cuando estaba en el jardín infantil.

El periodista contó en "La Mañana" de Chilevisión, que cuando era niño las parvularias le sirvieron porotos, pero él los vomitó porque no le gustaron. Sin embargo, lo obligaron a comerse los desechos.

"Yo los vomité, y al vomitarlos me los hicieron comer igual. Eso para mí fue súper heavy, porque la parvularia que estaba a cargo me hizo comer eso. Yo todavía tengo recuerdos de eso, y por eso no puedo ver los porotos", reveló.

Queraltó mantuvo silencio por lo que sucedió, pero unos meses después le dijo todo a su madre: "Mi mamá me recordó que yo todos los días le preguntaba 'mamá qué hay de almuerzo en el jardín porque yo no quiero comer porotos'. Ella me decía ' ¿pero por qué, si son tan ricos?' y yo le decía, 'no quiero, no quiero, no quiero'. Hasta que volvió a ocurrir la situación".

"Tenía cuatro o cinco años, y yo lo recuerdo a la perfección. Es más, cuando yo le cuento a mi mamá lo que ocurrió, ella no podía creerlo", expresó.

El panelista del matinal enfatizó que "esa parvularia me recibía todos los días en la mañana con una sonrisa de oreja a oreja para mi mamá y era la misma que me servía porotos vomitados".

Su madre reclamó y la mujer fue despedida, pues su conducta también fue acusada por otros niños.

"Esa es una agresión que te afecta hasta el día de hoy, te marca. Tengo 33 años y yo no puedo ver los porotos, porque inmediatamente me hace recordar ese momento", aseguró.