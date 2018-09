Julia Fernandes reveló que la intentaron violar y el trauma que vivió

La modelo brasileña Julia Fernandes reveló varios casos de acoso sexual que ha vivido desde los 15 años, cuando ingresó al mundo de la moda. Incluso, contó un hecho que la traumó por años.

"Me trataron de violar cuando tenía 17 años, en Brasil, dentro del mismo ambiente. Tenía una amiga (que me ayudó), nunca salíamos solas. Hay drogas en todos lados y las mujeres tienen que estar atentas, cuidarse", dijo a Glamorama.

Consultada por la persona que trató de abusar de ella, Fernandes contó que "era una persona mayor. La excusa era un contexto laboral. No pasó nada, pero muchas sí son víctimas. Gracias a Dios no me pasó, pero sí tuve que pelear ahí".

"Me tranqué de hablar del tema por muchos años, y siento que ahora, en el momento que estamos viviendo, es un momento para hablar así. Antes tenía vergüenza, porque la culpable sería yo. Ahora se puede hablar", agregó.

"Niñas me escriben por Instagram, 'me violaron con tantos años, no sé qué hacer'. A cada una yo contesto 'muchas pasan por eso, busca ayuda, hay que mostrar que no estamos solas'", remató Fernandes.

El testimonio: