Julia Fernández se someterá a delicada operación a la garganta

La ex chica reality Julia Fernández no habla en los últimos videos que ha subido a sus redes sociales, a lo más mueve la cabeza. No se trata de una moda, sino de algo más serio: deberá someterse a una cirugía.

"Tengo tres nódulos en la garganta y no puedo hablar bien, hace cuatro días que no puedo hablar bien, no sé que pasó. Me duele la garganta, así que estoy tomando té con limón y jengibre, además de antinflamatorios", dijo Julia a La Cuarta.

La joven brasileña prefirió comunicarse por WhatsApp para cuidar su voz. Lo preocupante para ella es que a los 15 años también le salió un nódulo, pero esta es la primera que no puede hablar.

No es la única mujer del mundo de la moda y el espectáculo a la que le pasa algo similar. Hace casi un mes, Adriana Barrientos se tuvo que operar las cuerdas vocales, pero la intervención no salió como esperaba y cuida mucho su voz.