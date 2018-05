Jurado de "Rojo" respondió críticas sobre favoritismos

La primera polémica de "Rojo, El color del talento" la protagonizó la cantante Daniela Castillo, una de las profesoras del espacio quien criticó favoritismos a la hora de evaluar a ciertos concursantes.

"A algunos les regalan las notas, están cuidando a otras personas. La están evaluando con notas muy bajas y a otras personas, con notas muy altas", señaló la intérprete.

Estos dichos tuvieron respuestas en Neilas Katinas, uno de los jurados del espacio quien en conversación con La Cuarta desestimó estos comentarios.

"En este trabajo no tenemos favoritos. Yo he tenido el mismo criterio con todos los participantes, así que no creo que eso esté correcto", sostuvo el bailarín.

"Reconozco que hay un trabajo y puedan haber sentimientos con eso, pero yo soy muy riguroso. Si un cantante o bailarín venía haciéndolo bien y falla, yo no lo evalúo con eso, veo el día a día. Recuerdo más el aporte de mis profesores más estrictos y pretendo hacerlo así también con ellos", agregó.

También tuvo palabras la forma de evaluación de este nuevo "Rojo", donde el público también es parte a través de un sistema de votación por TVN.cl. "Es lógico y está bien que la gente se manifieste en redes sociales y apoye a sus favoritos, pero a veces no sólo le ponen un siete al que siguen, sino que un uno a los otros. Si yo pongo un siete promedia bajo igual y eso no está bien".