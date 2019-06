Justin Bieber retó a Tom Cruise a pelear en un ring UFC

El cantante Justin Bieber desafió al actor Tom Cruise a trenzarse en una pelea en el octágono de la UFC.

"Si no aceptas, significa que tienes miedo y que nunca lo vas a superar", le dijo la voz de "Sorry" al hombre de "Misión Imposible" en un mensaje vía Twitter.

Su desafío rápidamente hizo eco en personalidades ligadas a esta liga marcial, como el luchador Connor McGregor. "¿Tendrá Cruise las hagallas para pelear como lo hace en sus películas?", cuestionó el irlandés.

Por el momento no se ha confirmado si este reto se concretará sobre el octágono como una pelea de exhibición o alguna actividad promocional.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?