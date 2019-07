Karol Lucero genera críticas en redes sociales por tocación

Karol Lucero ha sido duramente criticado en redes sociales a raíz de un video en el que aparece tocando la zona vaginal de la mexicana Manelyk González en el reality show de Mega "Resistiré".

El momento ocurrió cuando el animador, conocido anteriormente por su nombre artístico Karol Dance, animaba junto a Joaquín Mendez una competencia entre los distintos "bandos" del programa; un juego llamado "Pelvis Presley".

En el registro se puede ver como el conductor pasa su mano por la parte íntima de Manelyk.

El instante sólo se vio en la versión del capítulo que emitió el canal MTV.

Poco de #FelizMartes cuando volvemos a saber de otro acto machista, patriarcal y de pervertido sexual de Karol Dance 😡Una vez + los medios chilenos como #INTRUSOSENVIVO despidiendo a mujeres por mucho menos que esto! #resistiremega #resistiremtv ¿Cuándo desvinculan a este tipo?! pic.twitter.com/mjed8v5PN0 — La Cahuinera Podcast (@lacahuineracl) July 16, 2019

La acción le valió numerosas críticas en redes sociales y lo convirtieron en trending topic en Twitter durante este martes.

En la misma red social donde ha sido tendencia, Lucero se defendió de los cuestionamientos y disparó en su cuenta de Twitter que las redes sociales "son universo paralelo" donde "existen 10 mil haters con una vida tan fome q(ue) proyectan sus carencias buscando cosas negativas donde no hay para hablar de los RELEVANTES (si algo no es relevante no hablarías de ello)".

Las rrss son universo paralelo q la mayoría disfruta pero donde existen 10mil haters con una vida tan fome q proyectan sus carencias buscando cosas negativas donde no hay para hablar de los RELEVANTES(si algo no es relevante No hablarías de ello; dame la razón y sigue comentando) — Karol Jesús Lucero V. (@Karol_LuceroV) July 17, 2019

Manelyk defendió a Karol: "Él hacía su trabajo"

En medio de las críticas al ex chico "Yingo", fue la propia Manelyk quien salió en su defensa y calificó de un "accidente" la tocación.

"Bebes! No seamos tan cerrados, fue un accidente y no satanicemos algo que no tiene importancia. El hacía su trabajo! (sic.)", escribió la actriz.

Bebes! No seamos tan cerrados, fue un accidente y no satanicemos algo que no tiene importancia. El hacía su trabajo! @Karol_LuceroV pic.twitter.com/J7lgB24X2O — Manelyk 🎀 (@manelyk_oficial) July 17, 2019

Las palabras de Manelyk fueron agradecidas por Lucero: "Tu opinión es la q(ue) realmente importa en todo esto". A juicio del animador, "siempre en las redes hay gente con bajo CI que mal interpreta todo".